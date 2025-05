Caso Liliana Resinovich Sebastiano Visintin non parla ma Sterpin lo accusa | Non credo sia stato lui ma sa chi l' ha uccisa

Il caso di Liliana Resinovich, svanita nel nulla nel gennaio 2022, continua a suscitare mistero e polemiche. Sebastiano Visintin, inizialmente accusato, non confessa, mentre un altro soggetto, Stimpin, viene accusato da Visintin stesso. I legali del marito si mostrano sorpresi per le accuse dettagliate. Sono in corso approfondimenti sulle testimonianze del personale sanitario, ma resta da chiarire chi abbia realmente messo fine alla vita di Liliana.

In una nota i legali del marito di Liliana Resinovich si dicono «sorpresi per un capo di imputazione così specifico e dettagliato». Al vaglio le testimonianze del personale sanitario il 5 gennaio 2022

Caso Liliana Resinovich, Sebastiano Visintin in silenzio dopo l'accusa della procura: verso la superperizia

Dopo l’accusa della procura di una superperizia su Sterpin, la difesa di Sebastiano Visintin mantiene il silenzio, preparando una nuova strategia.

‚ÄúNon √® stato Sebastiano, ma lui sa benissimo chi‚ÄĚ. Liliana Resinovich, nuove dichiarazioni sul caso

A quasi tre anni dalla scomparsa di Liliana Resinovich, nuove dichiarazioni emergono nel caso che ha sconvolto Trieste.

Caso Resinovich, Claudio Sterpin: ‚ÄúSebastiano Visintin non ha ucciso Liliana ma sa chi √® stato‚ÄĚ

Il caso Resinovich, al centro di intense indagini, vede coinvolti Sebastiano Visintin e Claudio Sterpin.

Caso Resinovich, Claudio Sterpin: ‚ÄúSebastiano Visintin non ha ucciso Liliana ma sa chi è stato‚ÄĚ

Si legge su ilfattoquotidiano.it: L'uomo, con cui la donna era intenzionata ad andare a vivere, ritiene che l'omicidio sia stato "un lavoro premeditato e fatto da più persone". Nel bosco, presume, il corpo sarebbe stato attaccato dagl ...

Liliana Resinovich, «Visintin ha ucciso la moglie» ma l'amico Sterpin cambia lo scenario: l'autopsia, il movente e cosa non torna

Lo riporta msn.com: All'indomani della rivelazione sulle considerazioni della pm sul caso Liliana Resinovich, ad essere arrabbiato non è il vedovo della vittima, Sebastiano Visintin, su cui si addensano ...

Caso Resinovich, Sebastiano Visintin è irreperibile da ieri

Scrive tg24.sky.it: Da ieri il marito della vittima, su cui indaga la Procura, risulta irreperibile. Nel frattempo, gli inquirenti non escludono che possa essere valutata diversamente la testimonianza di alcuni sanitari ...