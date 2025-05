Caso Garlasco Nordio | Irragionevole la condanna a Stasi dopo assoluzione

Il caso di Garlasco torna al centro del dibattito pubblico dopo l'assoluzione di Alberto Stasi, sollevando interrogativi sull'irragionevolezza della precedente condanna. Anche il ministro della Giustizia ha espresso le sue opinioni, sottolineando la controversa chiusura del filone d'inchiesta che ha portato a una condanna definitiva. Le nuove rivelazioni alimentano il dibattito sulla giustizia e la correttezza delle decisioni giudiziarie.

Anche il ministro della Giustizia si è espresso con una propria opinione sul caso di Garlasco, riferendosi al filone chiuso che ha portato alla condanna definitiva... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Garlasco, Nordio: "Irragionevole la condanna a Stasi dopo assoluzione"

