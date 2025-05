Caso Garlasco il ministro della Giustizia Nordio mette in dubbio la condanna di Alberto Stasi | È irrazionale

Il caso Garlasco ritorna al centro del dibattito con le recenti dichiarazioni del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Esprimendo dubbi sulla condanna di Alberto Stasi, Nordio sottolinea l'irragionevolezza di una nuova condanna dopo due sentenze di assoluzione, richiamando l'importanza di un processo equo e completo. La sua posizione solleva interrogativi sul sistema giudiziario e sulla gestione di casi complessi in Italia.

Milano – “Premesso che non voglio e non debbo parlare di vicende in corso, trovo irragionevole che dopo una o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza nemmeno rifare l’intero processo”. Con una dichiarazione di insolita portata, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, ospite della trasmissione Zona Bianca su Retequattro, ha messo in dubbio l’esito del lungo processo giudiziario sul caso di Garlasco, che ha portato nel 2015 alla condanna in via definitiva di Alberto Stasi per l’omicidio dell’allora fidanzata Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. Per quel delitto, oggi è indagato Andrea Sempio, all’epoca amico del fratello della vittima... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caso Garlasco, il ministro della Giustizia Nordio mette in dubbio la condanna di Alberto Stasi: “È irrazionale”

Ne parlano su altre fonti

Caso Garlasco, il ministro della Giustizia Nordio mette in dubbio la condanna di Alberto Stasi: “È irrazionale” - Facendo riferimento alle prime due assoluzioni, Nordio ha criticato l’esito del processo conclusosi nel 2015. Invoca riforme del sistema giudiziario e accusa le leggi, non i magistrati ... Da ilgiorno.it

Garlasco, Nordio: "Irrazionale condanna dopo due assoluzioni" - Il ministro a Zona Bianca: 'Quando uno o più giudici hanno già dubitato al punto da assolvere, non si vede come si possa condannare' ... Scrive msn.com

Garlasco, Nordio: «Condanna Stasi irragionevole dopo l'assoluzione e senza rifare l'intero processo» - «Premesso che, come sapete, non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso. Quello che posso dire è che trovo irragionevole che dopo una sentenza o due sentenze ... Si legge su ilmessaggero.it

Garlasco, legali di Stasi: "Pg chiede annullare condanna? Ha preso atto delle lacune dell'Appello"