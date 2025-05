Caserta vanno in caserma per sporgere una denuncia ma si presentano con un motorino rubato | due giovani finiscono nei guai

A Castel Volturno, nella provincia di Caserta, due giovani di origine ghanese hanno commesso un clamoroso autogol. Recatisi in caserma per denunciare lo smarrimento di un documento, si sono presentati con uno scooter rubato. La loro inconsapevole trasgressione ha portato a conseguenze legali, trasformando un momento di richiesta di aiuto in una situazione complicata. La vicenda solleva interrogativi sulla responsabilità e la prudenza nelle scelte quotidiane.

Si presentano in caserma per denunciare uno smarrimento, ma arrivano con uno scooter rubato: un autogol che √® costato la denuncia a due cittadini di origine ghanese, rispettivamente di 28 e 38 anni, regolarmente presenti in Italia. I fatti sono avvenuti a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il tutto venuto a galla perch√©, al loro arrivo in questura, uno dei poliziotti in servizio ha notato che il motorino non aveva la targa. Cos√¨ iniziati i controlli da parte degli agenti che, tramite il numero di telaio, hanno scoperto che il mezzo risultava rubato. Uno dei due guidava senza patente. Il furto del motorino in questione era stato denunciato il 25 gennaio alla Questura di Napoli dal legittimo proprietario... 🔗 Leggi su Open.online ¬© Open.online - Caserta, vanno in caserma per sporgere una denuncia, ma si presentano con un motorino rubato: due giovani finiscono nei guai

