Carrarese Calcio | Addii e Arrivederci tra Emozioni e Protagonisti in Piazza Alberica

Un ultimo bagno di folla in piazza Alberica ha salutato i protagonisti che hanno scritto quest’altra indimenticabile pagina di storia della Carrarese Calcio. Per alcuni di loro quello di venerdì sera con gli sportivi carrarini è stato un semplice arrivederci mentre per molti altri un vero e proprio addio. In ritiro a metà luglio vedremo sicuramente Nicholas Schiavi, che adesso tornerà nella sua Argentina, e il capitano Marco Imperiale, che scenderà in Sicilia. Tanti giocatori approfitteranno delle vacanze per concedersi un viaggio in qualche meta esotica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net