Caro Juan hai fatto tutto tu… Inizia così la risposta di Biasin

Caro Juan, hai fatto tutto tu… così inizia la risposta di Biasin, che ospita un lungo post sui social dedicato al difensore azzurro. In un clima di festeggiamenti a Napoli, il giornalista analizza con durezza le recenti parole e comportamenti di Juan Jesus, sottolineando le tensioni e le sfide vissute dall’ambiente partenopeo, tra entusiasmo per i successi e critiche interne.

Arriva la risposta del giornalista Fabrizio Biasin a Juan Jesus con un lungo post apparso sui suoi canali social: che attacco al difensore azzurro. Il clima di festeggiamenti in casa Napoli continua a caratterizzare quello che è l'ambiente in questi giorni, in cui tutta la città celebra la gioia di aver conquistato il quarto Scudetto della propria storia. Attesa da parte dei tifosi azzurri per la sfilata del bus scoperto, in programma per lunedì pomeriggio, occasione per tutti i sostenitori per dire grazie a una squadra che si è resa protagonista di un'impresa davvero super e che resterà sempre negli annali...

Juan Jesus, arriva la risposta di Biasin: «Hai fatto tutto da solo! Non hai ascoltato le mie parole. Forse sei tu che ancora non hai imparato a vincere…» – FOTO

Dopo l'attacco social di Juan Jesus rivolto agli insulti ricevuti, Biasin risponde sfidandolo a riflettere sulla capacità di vincere e ascoltare.

