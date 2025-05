Carlos Verona | Siamo un gruppo incredibile Abbiamo corso per Ciccone e per la squadra

Carlos Verona, ciclista spagnolo della Lidl-Trek, ha regalato emozioni al Giro d’Italia, conquistando la quindicesima tappa in solitaria ad Asiago. Nel suo trionfo, ha preceduto Florian Stork della Tudor Pro Cycling e Christian Scaroni della XDS Astana Team. Con determinazione e talento, Verona ha dimostrato la forza del suo gruppo, che ha corso con passione per supportarlo in questa straordinaria impresa.

La quindicesima tappa del Giro d’Italia si conclude con la vittoria in solitaria dello spagnolo Carlos Verona. Sul traguardo di Asiago il corridore della Lidl-Trek precede il tedesco Florian Stork della Tudor Pro Cycling e Christian Scaroni della XDS Astana Team. Il corridore iberico, alla seconda vittoria della sua carriera da professionista, prende il comando solitario della corsa a meno di quaranta chilometri dal traguardo, guadagna una cinquantina di secondi di vantaggio sui primi inseguitori e poco più di un minuto sul gruppo della maglia rosa. La vittoria del corridore iberico ribadisce la stratosferica corsa condotta fin qui dalla Lidl-Trek, vincitrice di sei tappe, e la capacità di reagire alla brutta giornata di ieri culminata con il ritiro di questa mattina dello sfortunato Giulio Ciccone... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carlos Verona: “Siamo un gruppo incredibile. Abbiamo corso per Ciccone e per la squadra”

