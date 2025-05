Carlo Nordio critica le sentenze nel caso Garlasco | necessaria una riforma della giustizia

Carlo Nordio solleva una forte critica sulle sentenze del caso Garlasco, evidenziando l'irragionevolezza di una condanna che segue a sentenze di assoluzione senza un nuovo processo. L'ex ministro della Giustizia sottolinea la necessità di una riforma del sistema giudiziario, affermando che le condanne dovrebbero basarsi su prove incontestabili, rispettando il principio di innocenza fino a prova contraria.

"Non posso, non debbo e non voglio parlare di vicende in corso, ma trovo irragionevole che dopo una o due sentenze di assoluzione sia intervenuta una condanna senza rifare l'intero processo. Tutto questo è irrazionale. Se per legge si può condannare solo al di là di ogni ragionevole dubbio, se uno o più giudici hanno dubitato al punto da assolvere non si vede come si possa poi condannare. E' irragionevole e andrebbe cambiato con una riforma che abbiamo provato a fare e fatto a metà". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a proposito del caso di Garlasco, riferendosi ad Alberto Stasi, condannato in Appello a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net