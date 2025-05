Carlo Conti con la testa a Sanremo 2026 | “Mi hanno già inviato delle canzoni”

Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo, è già proiettato verso l'edizione del 2026. Durante un incontro a Dogliani, ha rivelato di aver ricevuto diverse canzoni in anteprima, confermando la continuità del Festival in Rai per il futuro. La passione per la musica e l'anticipazione per le novità rendono l'attesa per il prossimo appuntamento ancora più emozionante. Continua a leggere per scoprire di più!

Achille Lauro a Domenica In: «Mia madre è il mio punto di riferimento sano. La notte prima di Sanremo ho fatto una proposta a Carlo Conti»

Nel giorno della Festa della mamma, il cantante si racconta a Mara Venier, svelando un nuovo capitolo della sua vita: dalla serenità ritrovata a un'imprevedibile proposta «indecente» rivolta a un conduttore di Sanremo, che sorprendentemente irrompe negli studi.

Carlo Conti: “Il Festival è inscindibile da Sanremo e Sanremo dalla Rai”

Carlo Conti sottolinea il legame indissolubile tra il Festival di Sanremo e la Rai, parlando del suo ruolo e delle sfide dei cambi generazionali nel panorama televisivo.

Carlo Conti su Sanremo 2026: “ Qualche brano sta già arrivando”

A pochi mesi dalla conclusione di Sanremo 2025, si inizia già a pensare al 2026. Carlo Conti, confermato come conduttore e direttore artistico, si prepara a guidare anche questa prossima edizione, con i primi brani già in arrivo.

