Carenze nel reparto rianimazione L’Asl pronta a rafforzare il servizio

Durante la riunione della Conferenza dei Sindaci della Valdarno, è emersa una carenza nel reparto rianimazione dell’Ospedale della Gruccia, dove manca un’Unità Operativa Complessa (UOC) dedicata. Questa anomalia strutturale ha sollevato preoccupazioni. L’ASL si è detta pronta a rafforzare il servizio, migliorando l’organizzazione e le risorse disponibili per garantire adeguati livelli di assistenza nel reparto di Anestesia e Rianimazione.

Nel corso dell'ultima riunione della Conferenza dei Sindaci della zona Valdarno, è stata portata all'attenzione della Direzione Sanitaria un'anomalia strutturale: l'assenza di un' Unità Operativa Complessa (UOC) per il reparto di Anestesia e Rianimazione presso l' Ospedale della Gruccia, sostituita attualmente da una sola Unità Operativa Semplice. Una situazione che necessita di un cambiamento alla luce del ruolo strategico che il presidio ospedaliero riveste all'interno della rete sanitaria della provincia di Arezzo e, più in generale, della Toscana.

