Carcere ancora un’aggressione ad un agente e cellulari in cella

Nelle prime ore del 25 maggio 2025, la Polizia Penitenziaria di Avellino Bellizzi ha condotto un’operazione efficace all’interno del carcere, segnata da un’aggressione a un agente e dal ritrovamento di cellulari in cella. L’intervento, definito eccellente da fonti interne, mira a rafforzare la sicurezza e a contrastare le criticità strutturali del sistema penitenziario. Ecco i dettagli di questa notizia che mette in luce le sfide quotidiane in carcere.

Tempo di lettura: 2 minuti Nelle prime ore dell’alba del 25 maggio 2025, la Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Avellino Bellizzi ha condotto un’articolata operazione all’interno dell’istituto penitenziario. L’intervento, definito “eccellente” da fonti interne, si è svolto con la collaborazione di unità provenienti da altri istituti penitenziari, sotto il coordinamento del comandante di reparto. L’operazione ha avuto come obiettivo una perquisizione straordinaria. Secondo quanto riferito, sono stati rinvenuti numerosi dispositivi non consentiti tra cui smartphone, cavi USB, caricabatterie, e un quantitativo non precisato di sostanze stupefacenti di diversa tipologia... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carcere, ancora un’aggressione ad un agente e cellulari in cella

