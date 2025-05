Caos Inter Inzaghi lascia e Marotta è nei guai | ora è durissima

L'Inter si prepara a un'estate di grandi cambiamenti: Inzaghi potrebbe lasciare subito dopo la finale di Champions League, lasciando Marotta nei guai. Tira aria di rivoluzione in casa nerazzurri, tra possibili cessioni e nuove strategie per affrontare la prossima stagione. La finale contro il PSG sarà il banco di prova di questa trasformazione imminente, lasciando il club in una fase di grande incertezza e fermento.

Inzaghi, a sorpresa, potrebbe lasciare l’Inter subito dopo la finale di Champions League. Marotta, ora, è nei guai. Tira aria di rivoluzione in casa Inter. I nerazzurri, attesi dalla finale di Champions League contro il PSG, in estate cambieranno pelle: le novità in cantiere, in tal senso, non riguardano soltanto il gruppo squadra bensì anche la conduzione tecnica. Simone Inzaghi, infatti, appare orientato a lasciare i nerazzurri a prescindere dall’esito della gara in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera e a trasferirsi in una ricca società pronta a ricoprirlo d’oro, obbligando così la dirigenza ad avviare il casting volto ad individuare un suo adeguato erede... 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Caos Inter, Inzaghi lascia e Marotta è nei guai: ora è durissima

