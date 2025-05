Cantiere amaranto e rilancio

Il Cantiere Amaranto e il rilancio della Zenith Prato puntano a tornare subito in serie D e a dominare in Eccellenza. Con il nuovo Consiglio di Amministrazione e i vari rinnovi, la società ha già avviato la costruzione della rosa. Il direttore sportivo Magni lavora intensamente per assemblare una squadra competitiva, dimostrando forte determinazione nel ritorno ai livelli superiori e nel rilancio complessivo del club.

Tanta voglia di ritornare subito in serie D e di disputare un campionato da protagonista nella prossima stagione di Eccellenza. Ufficializzato il nuovo Cda, con i vari innesti, la Zenith Prato ha già iniziato a pensare alla rosa della prima squadra. Il confermato direttore sportivo Magni sta già lavorando prima di tutto alle conferme di buona parte della rosa che lo scorso anno ha disputato la serie D ottenendo 41 punti sul campo. In questo senso il primo tassello della società sarebbe la riconferma del tecnico, Simone Settesoldi, che ha preso qualche giorno di tempo per valutare il da farsi, ma che già nel corso di questa settimana dovrebbe sciogliere le riserve e firmare la sua permanenza in amaranto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere amaranto e rilancio

