Canoa velocità doppio podio azzurro con Casadei-Tacchini nel C2 500 e Burgo-Freschi nel K2 500 a Poznan

Nella giornata conclusiva della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità a Poznan, l’Italia conquista quattro medaglie. Spiccano l’argento di Casadei e Tacchini nel C2 500 e il bronzo di Burgo e Freschi nel K2 500, confermando il buon stato di forma degli azzurri in questa discipline. Un inizio di stagione promettente per la squadra italiana, ormai protagonista sui podi internazionali.

La prima sessione della giornata conclusiva della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Poznan, riserva quattro podi in casa azzurra. Seconda posizione per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 500 metri uomini, terza per Samuele Burgo e Tommaso Freschi nel K2 500 metri. Una doppia soddisfazione di bronzo arriva anche dalla paraconoa. Veronica Biglia chiude sul gradino più basso del podio nella VL2 donne 200 metri, stesso piazzamento colto da Christian Volpi nel KL2 uomini 200 metri.

