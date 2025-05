Canoa velocità Casadei-Tacchini argento nel C2 500 e Burgo-Freschi bronzo nel k2 500 nella mattinata di Poznan

Nella mattinata di Poznan, la seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità regala quattro medaglie all’Italia. Gabriele Casadei e Carlo Tacchini conquistano l’argento nel C2 500, mentre Samuele Burgo e Tommaso Fresch ottengono il bronzo nel K2 500. Un’inizio promettente per la squadra azzurra nella sessione conclusiva, confermando il talento e la competitività dei nostri atleti in questa disciplina.

La prima sessione della giornata conclusiva della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità, competizione in corso di svolgimento a Poznan, riserva quattro podi in casa azzurra. Argento per Gabriele Casadei e Carlo Tacchini nel C2 500 metri uomini, bronzo per Samuele Burgo e Tommaso Freschi nel K2 500 metri. Una doppia soddisfazione di bronzo arriva anche dalla paraconoa. Veronica Biglia chiude sul gradino più basso del podio nella VL2 donne 200 metri, stesso piazzamento colto da Christian Volpi nel KL2 uomini 200 metri. CANOA VELOCITÀ . SPECIALITÀ OLIMPICHE Conquistano uno splendido secondo posto nel C2 500 metri uomini Gabriele Casadei e Carlo Tacchini.

