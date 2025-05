Cannes 2025 | Viola Davis e la rivoluzione silenziosa delle donne nel cinema

A Cannes 2025, Viola Davis ha portato un messaggio di speranza e determinazione, simbolo della rivoluzione silenziosa delle donne nel cinema. L’attrice premio Oscar, nota per il suo impegno sociale, partecipa alla giuria di L’Oréal Paris Light on Women’s Worth, che premia registe di talento. La sua presenza evidenzia il progresso e la crescente valorizzazione delle donne dietro e davanti alla macchina da presa, promuovendo equità e innovazione nel cinema internazionale.

Viola Davis è arrivata a Cannes con un messaggio di speranza e determinazione. L’attrice premio Oscar, nota per la sua carriera brillante e il suo impegno sociale, partecipa quest’anno alla prestigiosa giuria L’Oreal Paris Light on Women’s Worth, un’iniziativa dedicata a premiare registe di talento eccezionale. Sul red carpet del festival, accanto a stelle come Elle Fanning, Simone Ashley, Jane Fonda e Gillian Anderson, Davis ha condiviso la sua visione ottimistica sul futuro delle donne nel cinema. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Cannes 2025: Viola Davis e la rivoluzione silenziosa delle donne nel cinema

Approfondisci con questi articoli

L'Oréal Paris torna come partner make-up ufficiale del Festival di Cannes, con Viola Davis nella giuria del Lights On Women's Worth Award

L'Oréal Paris si riconferma partner makeup ufficiale del Festival di Cannes, con Viola Davis nella giuria del Lights On Women's Worth Award.

Cannes, le pagelle del red carpet: Gillian Anderson (6), Viola Davis va sul sicuro (8), Ella Ganning principessa (8,5), Isabella Ferrari come Donatella Versace (8)

Sul red carpet del penultimo giorno del Festival di Cannes, tra scorci di eleganza e audacia, si distinguono star come Gillian Anderson (6), Viola Davis (8), Ella Ganning (85) e Isabella Ferrari, che richiama Donatella Versace (8).

Andie MacDowell a Cannes 2025, capelli grigi raccolti, smoking e scarpe gioiello

Andie MacDowell conquista Cannes 2025 con un'eleganza senza tempo. I suoi capelli grigi raccolti e il raffinato smoking, abbinato a scarpe gioiello, incarnano alla perfezione lo stile mannish che continua a dominare le passerelle.

Cosa riportano altre fonti

A Cannes Viola Davis celebra il cinema delle donne

Secondo askanews.it: Cannes, 24 mag. (askanews) – Viola Davis, attrice e militante, è arrivata a Cannes per partecipare alla giuria L’Oreal Paris Light on Women’s Worth che premia una regista di eccezione. Ai microfoni sp ...

Il red carpet di Cannes, le pagelle. Coloratissime: Viola Davis, Simone Ashley e Gillian Anderson

Secondo repubblica.it: Ha scelto un verde acido Gillian Anderson, anche lei protagonista della serie Netflix Sex education, diventata celebre per X Files, e poi per la sua Margareth Thatcher in The Crown. Il colore le dona, ...

Festival di Cannes 2025, vincitori: tutti i film e gli attori premiati

Come scrive gazzetta.it: Chi sono i vincitori del Festival di Cannes 2025? Scopri i film che hanno vinto un premio e gli attori che si sono aggiudicati i principali riconoscimenti.

Cannes 2025 | Alia Bhatt, Viola Davis, Elle Fanning, Josh O'Connor, Alana Haim,Coco Rocha