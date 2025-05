Cannes 2025 | trionfa Jafar Panahi Tutti i vincitori e l' amaro in bocca per Martone

Il Festival di Cannes 2025 si conclude con grande emozione, nonostante i disagi causati dal blackout. La Palma d’Oro è andata a "Un simple accident" di Jafar Panahi, che ha trionfato tra gli applausi, lasciando un’amara sorpresa per Martone. Tra vincitori e sconfitte, il festival ha riportato la sua magia, confermando il potere del cinema di superare ogni ostacolo e regalare emozioni indimenticabili.

Il festival del cinema di Cannes ha decretato il suo vincitore nonostante i disagi dovuti al blackout che ha colpito la cittĂ e le aree circostanti a poche ore dalla cerimonia di chiusura. A vincere la Palma d'Oro è stato "Un simple accident" dell’iraniano Jafar Panahi, titolo che ha acceso... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cannes 2025: trionfa Jafar Panahi. Tutti i vincitori e l'amaro in bocca per Martone

