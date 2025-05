Cannes 2025 Panahi vince la Palma i Dardenne si accontentano della miglior sceneggiatura

A Cannes 2025, Panahi vince la Palma d'Oro, mentre i Dardenne ottengono la miglior sceneggiatura. Nonostante un blackout, probabilmente causato da un attentato, il festival è proseguito grazie al generatore di riserva del Palais. Degli spettatori e giornalisti si sono ricaricati smarthpone e connessione online, dimostrando la resilience dell'evento. La manifestazione conferma il suo ruolo come appuntamento cinematografico di grande prestigio, affrontando sfide impreviste senza ferm

Neanche la mancanza di elettricità, forse causata da un attentato, ha fermato la macchina del Festival di Cannes. Il Palais è provvisto di un generatore tutto suo. Per qualche ora, tutti in sala stampa a caricare gli smartphone e a godere della connessione internet. Se non siete mai rimasti senza, vale per entrambi, meglio non provarci. Intanto la giuria deliberava, senza far trapelare nulla. Ma almeno un premio era sicuro, a Jafar Panahi. Il regime iraniano ha cercato in ogni modo di farlo smettere, vietandogli di girare film, mettendolo agli arresti domiciliari, ritirandogli il passaporto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cannes 2025. Panahi vince la Palma, i Dardenne si accontentano della miglior sceneggiatura

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Festival di Cannes 2025: vince Un Simple Accident di Jafar Panahi, regista iraniano dissidente che per 14 anni non ha potuto lasciare il suo paese. «Che nessuno osi dirci come vestirci, che cosa fare, come comportarci»

al Festival di Cannes 2025, Jafar Panahi, regista iraniano dissidente, vince con “A Simple Accident”, dopo 14 anni di interdizioni.

Cannes 2025: dieci titoli da Linklater a Cruise tra omaggio a Godard e denuncia Panahi

Si avvicina la 78ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio 2025. Tra omaggi a Godard e le denunce di Panahi, il festival promette un'eccezionale selezione cinematografica.

Misteriosa mirada del flamenco vince a Cannes 2025: tutti i trionfatori di Un Certain Regard

La 78ª edizione del Festival di Cannes si avvicina alla serata di premiazione del 24 maggio, portando con sé sorprese e riconoscimenti.

Cosa riportano altre fonti

Jafar Panahi vince a Cannes, una vita vissuta a combattere il regime: chi è il regista consacrato a Venezia. L'arresto e lo sciopero della fame

Secondo msn.com: Il Festival di Cannes 2025 si è concluso e, come ogni anno, continua ad essere uno dei fari più importanti del cinema internazionale. Un ...

Cannes 2025, A Simple Accident di Jafar Panahi vince la Palma d’Oro

Lo riporta mymovies.it: Il regista iraniano si è aggiudicato il maggior riconoscimento del festival. Premiati anche i fratelli Dardenne per la miglior sceneggiatura. Wagner Moura e Nadia Melliti miglior attori.

Festival di Cannes 2025: con “A Simple Accident”il regista iraniano Jafar Panahi vince la Palma d’oro

msn.com scrive: Con a "Simple Accident", il regista iraniano si aggiudica la Palma d'Oro a Cannes 2025. Niente da fare per "Fuori di Mario Martone, unico film italiano in concorso ...

Jafar Panahi Wins Palme d’Or at Cannes 2025: A Historic Comeback!