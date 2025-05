Cane chiuso in una busta trovato morto | presentata denuncia

Oggi è stata presentata una denuncia ufficiale riguardante il ritrovamento di un cane morto, trovato chiuso in una busta e abbandonato. La segnalazione, protocollata con il numero 0037/2025, è stata indirizzata al Sindaco di Domicella, all’ASL di Avellino e alla Procura di Avellino, sollevando preoccupazioni sul benessere degli animali e sulla gravità di un simile gesto.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ stata formalmente presentata in data odierna, con protocollo n. 00372025, una denuncia indirizzata al Sindaco di Domicella, all’ASL di Avellino e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, in merito al ritrovamento di un cane morto, abbandonato all’interno di una busta su asfal to in via Marini Boschetto, a Domicella. La segnalazione è stata inoltrata da Andrea Palmese, dirigente regionale di settore della Guardia Agroforestale Italiana ODV ETS, a seguito di una comunicazione ricevuta il 24 maggio 2025. Intorno alle ore 15:00-15:30 dello stesso giorno, operatori comunali e dell’ASL sono giunti sul posto, dove un cittadino aveva rinvenuto il corpo dell’animale, munito di collare rosso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cane chiuso in una busta trovato morto: presentata denuncia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Feto trovato in strada a Parma, allarme lanciato da una donna in via Federico II: era a spasso col cane

Una donna che passeggiava con il suo cane in via Federico II a Parma ha scoperto i resti di un feto umano, lanciando l'allarme.

Feto trovato sul marciapiede a Parma: indaga la polizia scientifica. La terribile scoperta di una donna in giro con il cane

Nella mattinata di giovedì 22 maggio, a Parma, una donna con il suo cane ha fatto una terribile scoperta: resti di un feto nei primissimi stadi di sviluppo trovati sul marciapiede di un parco.

Tragedia a Ostia, trovato un cadavere in strada

Tragedia a Ostia questa mattina, dove un uomo è stato trovato privo di vita in strada. Il cadavere è stato rinvenuto all'alba in via delle Repubbliche Marinare, all'incrocio con corso Duca di Genova.

Approfondimenti da altre fonti

Trovato cane in una busta di plastica: morto dopo atroci sofferenze

Da amoreaquattrozampe.it: All’interno della busta il cane era ancora vivo, ma le sue condizioni erano disperate. L’animale presentava anche una ferita da taglio alla gola. Immediato il soccorso e il trasferimento in un centro ...

Cane bruciato in una busta trovato nella periferia est di Roma

Scrive amoreaquattrozampe.it: Sul posto, all’angolo di una strada, è stato trovato un cane adulto, di taglia medio grande, color miele, quasi totalmente carbonizzato con gli arti posteriori in parte amputati. Il corpo dell’animale ...

Picchiato e chiuso in una busta: così hanno ucciso un cagnolino

Si legge su today.it: PAGANI (SALERNO) - Guaiva disperato dopo essere stato chiuso in una busta. Attirati da quei "pianti", dei passanti hanno aperto il sacco nero e dentro hanno trovato un cagnolino ... al canile di Cava ...

Cucciolo Trovato in una Busta e Buttato nel Cestino #cane #triste #animali