CANALE 5 | UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO

Venerdì 30 maggio, Canale 5 sfida la finale di Sogno e Ballo in prima serata, schierando uno dei programmi più amati: Uomini e Donne di Maria De Filippi. Un appuntamento imperdibile che porta sul palcoscenico la scelta del tronista Gianmarco Steri, regalando emozioni e colpi di scena, mentre il pubblico si prepara a vivere un’attesa emozionante contro la concorrenza del grande evento di danza.

Canale 5 ruggisce e schiera eccezionalmente uno dei suoi programmi più seguiti e amati in prima serata. Parliamo di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Come anticipa Dagospia, venerdì 30 maggio sbarca di sera Uomini e Donne con la scelta del tronista Gianmarco Steri. A seguire la serie cult turca Tradimento. Il tutto in contrapposizione alla finale di Sognando Ballando con le Stelle su Rai1. Torna la super sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci in attesa di quella d'autunno.

