CANALE 5 | UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO

Canale 5 si prepara a una serata imperdibile, schierando in prima serata uno dei suoi programmi di punta: Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi. Venerdì 30 maggio, con la scelta del tronista Gianmarco Steri, il programma sfida la finale di Sognando Ballando, promettendo emozioni e colpi di scena. Una battaglia televisiva da non perdere!

Canale 5 ruggisce e schiera eccezionalmente uno dei suoi programmi più seguiti e amati in prima serata. Parliamo di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Come anticipa Dagospia, venerdì 30 maggio sbarca di sera Uomini e Donne con la scelta del tronista Gianmarco Steri. A seguire la serie cult turca Tradimento. Il tutto in contrapposizione alla finale di Sognando Ballando con le Stelle su Rai1. Torna la super sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci in attesa di quella d’autunno. L'articolo CANALE 5: UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO proviene da BUBINO... 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - CANALE 5: UOMINI E DONNE IN PRIMA SERATA CONTRO LA FINALE DI SOGNANDO BALLANDO

Speciale Uomini e Donne: La Scelta - Prossimamente, su Canale 5