Campoli del Monte Taburno dal 13 al 15 giugno torna la ‘Festa della Ciliegia’

Tempo di lettura: 2 minuti Torna anche quest’anno il 13-14-15 giugno a Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento, la famosissima Festa della Ciliegia organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ con il patrocinio del Comune di Campoli M.T. e dell’Unpli provinciale. Il programma, in fase di ultime definizioni, avrà delle sorprese, novità e naturalmente delle conferme! Saranno tre giorni ricchi di eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio. Ricordiamo che proprio quest’anno la Pro Loco ‘Monte Taburno ha raggiunto un grande traguardo con la ‘sua’ Festa della Ciliegia alla quale è stato assegnato il marchio di ‘Sagra di Qualità’... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campoli del Monte Taburno, dal 13 al 15 giugno torna la ‘Festa della Ciliegia’

