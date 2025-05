Campionato Serie B Nazionale 2025 2026 | al via il 21 settembre con novità e sfide

Il campionato di Serie B Nazionale 2025/2026 partirà il 21 settembre, confermando la formula precedente con due gironi da 20 squadre, playoff, play-in e playout, oltre ai turni infrasettimanali serali. La stagione introduce alcune novità e sfide, mentre si attende di conoscere il futuro di Andrea Costa e altri protagonisti. L'appuntamento segna una continuità, mantenendo un ritmo intenso e competitivo, con l'obiettivo di offrire spettacolo e nuove emozioni al pubblico.

Partirà domenica 21 settembre il campionato di serie B Nazionale 20252026, con una formula immutata rispetto a quanto affrontato quest’anno, con due gironi da 20 squadre, playoff, playin, playout e i soliti turni infrasettimanali serali. In attesa che si alzi la nebbia sul futuro di Andrea Costa e Virtus Imola, ancora alle prese con le rispettive questioni societarie da decifrare, questo sarà lo scenario che biancorossi e gialloneri si troveranno (o troverebbero) ad affrontare nel prossimo torneo, allo svelamento delle DOA 20252026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Campionato Serie B Nazionale 2025/2026: al via il 21 settembre con novità e sfide

