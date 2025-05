Campionato Italiano GT Sprint | un podio per Ebimotors a Vallelunga

Il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint ha preso il via sul suggestivo circuito di Vallelunga, dove il team Ebimotors ha conquistato un brillante terzo posto in gara 1 e una solida quinta posizione in gara 2. Nonostante le condizioni meteo avverse delle prove libere, il team ha dimostrato determinazione e talento, avviando così la stagione con ottimi risultati.

Prima prova stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint andata in scena su tortuoso circuito di Vallelunga, alle porte di Roma. Per Ebimotors sono arrivate una terza ed una quinta piazza rispettivamente in gara 1 ed in gara 2. Il fine settimana è partito con le libere funestate dalla pioggia che ha dato meno tempo ai team per trovare il giusto set-up delle auto. Bravi comunque i meccanici del team di Enrico Borghi a saper dare a Paolo Venerosi Pesciolini ed al suo compagno di corse Alessandro Baccani un'auto stabile e veloce. La verde Porsche 911 GT3 R numero 44 ha colto il podio di classe AM nella gara 1 del sabato con due ottimi stint di entrambi i driver...

Ebimotors con Venerosi-Baccani nel Campionato Italiano GT Sprint 2025

Nel 2025, il Campionato Italiano GT Sprint vedrĂ ancora protagonisti Paolo Venerosi Pesciolini e Alessandro Baccani, una coppia storica nel mondo del motorsport.

Campionato Italiano GT Sprint GT Cup - ACI Racing Weekend Vallelunga round 1 - Gara 2