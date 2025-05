Campionato Italiano Gravel L’Amiata si prepara

Il Monte Amiata si prepara ad ospitare il Campionato Italiano Gravel 2025 e l’Amiata Bike Festival, il 26-27 luglio. In 60 giorni, questa location nel cuore della Toscana diventerà il palcoscenico di un evento che unisce sport, paesaggi, cultura e convivialità, attirando appassionati e visitatori. Un’occasione unica per vivere l’emozione della bicicletta in un contesto naturale e culturale tra i più suggestivi della regione.

Il countdown è ufficialmente iniziato: tra 60 giorni, il Monte Amiata diventerà il palcoscenico del Campionato Italiano Gravel 2025 e dell’ Amiata Bike Festival, in programma per il weekend del 26 e 27 luglio. Un evento che unisce sport, paesaggio, cultura e convivialità, nel cuore verde della Toscana. A dare ulteriore risalto alla manifestazione è la presenza di un nome illustre del ciclismo italiano: Daniel Oss, ex professionista su strada e vice campione del mondo Gravel 2022, che ha già cominciato a testare il percorso in vista della gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionato Italiano Gravel. L’Amiata si prepara

Argomenti simili trattati di recente

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Rimani aggiornato sulle ultime notizie della Serie A! Scopri tutte le novità del giorno relative al massimo campionato italiano, con aggiornamenti rapidi e approfondimenti curati dalla Redazione di Calcio News 24.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Rimani aggiornato sulle ultime notizie di Serie A, il massimo campionato italiano. Scopri tutti gli sviluppi del giorno grazie agli aggiornamenti in tempo reale della Redazione di Calcio News 24.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Rimani aggiornato con le ultime novità sulla Serie A! In questa sezione, troverai tutte le news più importanti del giorno, prontamente raccolte dalla Redazione di Calcio News 24.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Campionato Italiano Gravel. L’Amiata si prepara

Come scrive lanazione.it: Il conto alla rovescia per il Bike festival di fine luglio che consacra il territorio come punto di riferimento per tutti gli appassionati .

Verso l’Amiata Bike Festival: un superospite, collaudo piste e aperitivo in attesa del via

Riporta msn.com: AMIATA – Due mesi al Campionato Italiano Gravel e all’Amiata Bike Festival 2025 ad Abbadia San Salvatore, per un appuntamento imperdibile nel cuore verde della Toscana. A 60 giorni dall’evento, i prim ...

Amiata. I Campionati Italiani Gravel e la Cicloturistica Amiata Bike nel Circuito MAXXIS.

Da amiatanews.it: MAXXIS e Amiata Bike insieme per una significativa collaborazione: il Campionato Italiano Gravel uomini e donne e la Cicloturistica Amiata Bike faranno parte del Circuito MAXXIS. Un prestigioso ...

Tour MTB 2020 Argentario Monte Amiata Cortona