Campionato Italiano di retrorunning a Zocca | un evento unico nel suo genere

Il campionato italiano di retrorunning a Zocca è un evento unico nel suo genere, che celebra la corsa all’indietro, uno sport affascinante e originale. Diffuso in Giappone, Europa e Stati Uniti, il retrorunning sta conquistando anche l’Italia. Sabato 31 maggio, Zocca sarà protagonista di questa emozionante competizione, attirando appassionati e curiosi pronti a vivere un’esperienza sportiva diversa ed entusiasmante.

Il retrorunning, la corsa all'indietro, è uno degli sport più singolari del mondo tipo di corsa particolarmente diffusa in Giappone, in Europa e negli Stati Uniti. Dalle nostre parti non è ignoto, e la prossima settimana tornerà in auge a Zocca: sabato 31 maggio, infatti, proprio Zocca ospiterà il 23esimo Campionato Italiano AICS di corsa all'indietro, per la prima volta nella storia sul territorio modenese. Promotrice dell'evento, patrocinato dal Comune di Zocca, è la società Atletica Zocca che da ormai oltre due anni divulga la particolare disciplina grazie anche alla presenza di alcuni atleti della Nazionale Italiana che hanno di recente partecipato a 'Tu Sì Que Vales'.