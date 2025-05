Cambio la vertice della cooperativa B More Ravaglia passa il testimone e Filippini

Durante l'assemblea di B.More, la società di servizi di Confcooperative, si è ufficialmente svolto il cambio al vertice: Daniele Ravaglia passa il testimone a Michele Filippini. La società, nata dalla fusione di Uniservizi, Csa e Unioncoop, ha approvato il bilancio 2024, evidenziando importanti risultati e crescita, con un patrimonio che ha raggiunto gli 11 milioni di euro.

Cambio al vertice di B.More, la società di servizi di Confcooperative, nata dalla fusione di Uniservizi, Csa e Unioncoop. Daniele Ravaglia lascia la presidenza a Michele Filippini in occasione dell'assemblea che ha approvato il bilancio 2024. "Abbiamo raggiunto gli 11 milioni di euro di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Cambio la vertice della cooperativa B.More, Ravaglia passa il testimone e Filippini

