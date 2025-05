Cambio in corsa Maresca out arbitra Marchetti Precedenti a favore dei calabresi

Per la semifinale di ritorno playoff, arbitrerà Matteo Marchetti di Ostia Lido, sostituendo Maresca. I precedenti tra Spezia e Catanzaro al Picco favoriscono i calabresi, con una sconfitta dei liguri del 1934 contro la Catanzarese.

Non sarà Fabio Maresca, ma l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, a dirigere la semifinale di ritorno playoff di oggi. Per quanto riguarda i precedenti tra Spezia e Catanzaro al Picco, sono a favore dei calabresi. Sconfitta aquilotta del 28 gennaio 1934, contro l’allora Catanzarese, in rimonta: dopo il vantaggio di Sabbatini nel primo tempo, nella ripresa hanno ribaltato i calabresi Moretti e Zoppi. Sempre con avversario la Catanzarese, il 6 dicembre 1936, gli spezzini vincono grazie alla rete su rigore di Bermone all’ora di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Cambio in corsa. Maresca out, arbitra Marchetti. Precedenti a favore dei calabresi

Leggi anche questi approfondimenti

Roma, Enzo Maresca è sempre più vicino alla panchina giallorossa

Enzo Maresca si avvicina sempre di più alla panchina della Roma. Come anticipato dal Difforme, il tecnico è il principale candidato per la stagione 2025/26, con un contratto quadriennale in arrivo.

Basket: Dallas vince la draft lottery e si aggiudica ‘corsa’ a Cooper Flagg

Il basket di Dallas festeggia una grande opportunità: la squadra ha vinto la draft lottery e avrà il privilegio di selezionare Cooper Flagg.

Inatteso cambio di rotta stilistico per il suo celebre tappeto rosso, con nuove regole che bandiscono il troppo glamour sulla Croisette per tornare a un'eleganza più controllata

Cannes 2025 segna un inatteso cambio di rotta stilistico per il rinomato tappeto rosso, con l'introduzione di regole che scoraggiano il glamour eccessivo.

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA