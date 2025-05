Cambiaso e Savona mandati via | Una roba vergognosa

Cambiaso e Savona, protagonisti di una prestazione deludente, hanno suscitato l'indignazione del popolo bianconero. In una partita intensa allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, la Juventus lottava per un posto in Champions League, ma la loro performance è stata giudicata inaccettabile. La critica è impietosa: per i tifosi, l'ennesima occasione sprecata è una “roba vergognosa” che non possono perdonare.

Sono finiti nel mirino della critica per via di una partita davvero da dimenticare: il popolo bianconero non li perdona Partita davvero intensa allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, dove la Juventus si sta giocando l’accesso alla Champions League. Cambiaso e Savona mandati via: “Una roba vergognosa” (LaPresse) – Calciomercato.it La squadra di Eusebio Di Francesco, che sta lottando per salvarsi, ha trovato subito il vantaggio con Fila, ma i bianconeri l’hanno ripresa prima della chiusura del primo tempo tempo con Yildiz e Kolo Muani. Al 55esimo, però, è arrivato il pareggio di Haps. Un gol, il secondo quello della Venezia, che ha mandato su tutte le furie il popo juventino, che non capacita come la propria squadra si stia giocando la qualificazione alla Champions League con Savona, Kelly e Costa in difesa... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Cambiaso e Savona mandati via: “Una roba vergognosa”

Cambiaso e Savona mandati via: “Una roba vergognosa” - La squadra di Eusebio Di Francesco, che sta lottando per salvarsi, ha trovato subito il vantaggio con Fila, ma i bianconeri l’hanno ripresa prima della chiusura del primo tempo tempo con Yildiz e Kolo ... Scrive calciomercato.it

Cambiaso non c’è, al via il casting Motta: l’intenzione sua e della Juve - E niente da farci, cioè da poter cambiare: Thiago Motta dovrà trovare nuovamente una quadra per l’assenza di Cambiaso ... preso in pianta stabile da Savona, con Weah basso sul lato opposto ... Secondo msn.com

Bologna Juve: Savona e Cambiaso possono essere adattati in una difesa a tre? Annuncio di Tudor, quali possono essere le scelte di formazione - Bologna Juve, Savona e Cambiaso verranno adattati in una difesa a tre? Tudor ha dato la sua chiave di lettura in conferenza stampa In vista di Bologna Juve ci potrebbero essere diverse novità tattiche ... Scrive juventusnews24.com

