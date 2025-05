Cambiano le regole per l’uso di un antibiotico molto comune anche nei bambini | l’azitromicina

L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha aggiornato le modalità di uso dell'azitromicina, un antibiotico ampiamente impiegato anche nei bambini. Questa revisione mira a preservare l'efficacia del farmaco contrastando il crescente problema dell'antibiotico-resistenza. Scopri come queste nuove regole influiranno sull'impiego di questo medicinale comune e sulla sua sicurezza.

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha rivisto le modalità di utilizzo dell'azitromicina, un antibiotico impiegato per molte condizioni, anche nei bambini, per preservarne l'efficacia contro i rischi dell'antibiotico-resistenza.

