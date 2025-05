Cambia lo spot sospeso con Diletta Leotta | sparisce il dettaglio che sessualizzava i bambini

Lo spot di Diletta Leotta ha subito una revisione significativa dopo la sospensione richiesta dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Eliminato il dettaglio controverso che sessualizzava i bambini, ora la pubblicitĂ si adegua a standard piĂą etici, scegliendo di rappresentare le interazioni in modo piĂą appropriato. Scopri i dettagli di questo cambiamento e il suo impatto sulla comunicazione pubblicitaria.

Dopo la sospensione chiesta dall'Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, cambia in modo sostanziale lo spot in cui un bambino rimaneva a bocca aperta davanti a una donna in minigonna... 🔗 Leggi su Fanpage.it