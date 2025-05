Calzona festeggia lo Scudetto del Napoli | il post social è da applausi!

Calzona festeggia lo scudetto del Napoli, un post social da applausi. Tra i numerosi messaggi di gioia, quello dell’ex tecnico rievoca un momento storico per la città partenopea. La conquista del quarto scudetto rilancia le ambizioni del Napoli, riempiendo di orgoglio tifosi e gioco. È una vittoria che resterà impressa nella memoria, simbolo di passione, determinazione e successi che avvicinano il Napoli al suo futuro radioso.

Tra i tanti messaggi arrivati in queste ore dopo la conquista dello Scudetto del Napoli, spunta anche quello dell’ex tecnico Francesco Calzona. Un successo che entra nella storia e che rilancia il Napoli verso le ambizioni future: il quarto Scudetto è una gioia indescrivibile per tutta la città partenopea, che in queste ore continuerà a festeggiare un traguarda davvero storico ed emozionante. Lunedì pomeriggio, infatti, è previsto il bus scoperto che sfilerà davanti ai suoi tifosi, che vogliono omaggiare i propri beniamini dal vivo. Tantissimi i messaggi che sono arrivati anche da parte dei vari ex Napoli... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it