Callejon si ritira dal calcio con gol e lacrime Parita indimenticabile dell’attaccante ex Real Napoli e Fiorentina

José Maria Callejon si ritira dal calcio in un match indimenticabile, segnato da un gol e lacrime di emozione. L’attaccante, ex Real Madrid, Napoli e Fiorentina, ha concluso la sua carriera con una salvezza all’ultimo respiro, ricevendo una standing ovation a Marbella. La sua avventura si è chiusa in modo memorabile, celebrando una carriera ricca di successi e momenti emozionanti.

Callejon si ritira dal calcio con gol e lacrime. Marbella salvo e standing ovation per l'attaccante ex Real, Napoli e Fiorentina Si chiude con una salvezza all'ultimo respiro, un gol e una standing ovation l'avventura calciastivca di José Maria Callejon. L'ex attaccante di Real Madrid, Napoli e Fiorentina, tra le altre, ha chiuso la sua

