Callejon appende gli scarpini al chiodo | la lettera commuove tutta Napoli

José Callejon ha appeso gli scarpini al chiodo, chiudendo un'epoca indimenticabile per Napoli. La sua lettera commuove tifosi e addetti ai lavori, sinonimo di dedizione e silenziosa fedeltà alla maglia azzurra. Una carriera brillante e ricca di emozioni, che lascia un segno profondo nella testa e nel cuore dei napoletani. L’addio di Callejon rappresenta un momento di riflessione e gratitudine per un giocatore amatissimo.

José Callejon ha messo un punto finale alla sua carriera da giocatore professionista: per l’ex ala spagnola questo è il momento dei saluti e dei messaggi commoventi. Negli ultimi anni di storia del Napoli c’è stata una figura molto silenziosa, ma affezionatissima alla piazza azzurra e disposta a far di tutto per il bene di una squadra che resterà per sempre indelebile nel suo cuore. Stiamo parlando del Cavaliere Oscuro, soprannome riferito a José Maria Pepe Callejon. Arrivato dal Real Madrid, l’ iberico ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tanti napoletani, arrivando a concludere la carriera in azzurro da non stipendiato per gli ultimi due mesi (ai tempi del COVID)... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Callejon appende gli scarpini al chiodo: la lettera commuove tutta Napoli

