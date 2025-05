Calciomercato Milan Leao | due piste molto concrete Il punto

Calciomercato Milan, Leao potrebbe salutare in estate? Secondo Calciomercato.com ci sarebbe due piste molto concrete: ecco quali... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Leao: due piste molto concrete. Il punto

Calciomercato Milan, due top club su Leao: sarà cessione? La sensazione

Rafael Leao, il talento portoghese del Milan, sembra essere al centro delle attenzioni di due grandi club durante il calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, quale scenario se parte Maignan? Due gli obiettivi del club rossonero: i nomi

Il calciomercato del Milan potrebbe subire una rivoluzione se Mike Maignan decidesse di lasciare il club.

Calciomercato Milan, l’esperto: “Leao incedibile. Arsenal? È vero che …”

Nel vivo del calciomercato, l'esperto ha svelato dettagli sull'interesse dell'Arsenal per Rafael Leao, talentuoso attaccante del Milan.

Leao ai saluti col Milan: l’indizio è appena arrivato

Lo riporta calciomercato.it: Il funambolo portoghese ha concluso l’attuale annata con 12 gol e 13 assist in 50 presenze e tali numeri potrebbero anche rappresentare gli ultimi da calciatore del Milan. Il contratto è lungo ed in ...

Milan, il triste finale di Leao: dal tradimento di Conceicao alle quattro opzioni sul mercato, cosa succede

Da msn.com: Novanta minuti in panchina a guardare i compagni con un San Siro in aperta contestazione nei confronti di tutto il Milan. Rafael Leao non poteva immaginare un finale.

Acquisti e cessioni Milan 2025/2026: dagli indizi su Reijnders, Theo e Leao all’obiettivo Chiesa

Segnala fantamaster.it: Calciomercato Milan 2025/2026 - Novità sul calciomercato del Milan 2025/2026: nuovi indizi sugli addi di Reijnders, Theo e Leao e cosa filtra su Chiesa ...

??ULTIM'ORA SHOCK LEAO??MALE, INFANTILE...!??ATTENZIONE! Milan News Andrea Longoni Calcio