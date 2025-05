Calciomercato Lazio si inserisce anche il Psg per un difensore biancoceleste | i dettagli e le ultime

Sul calciomercato della Lazio si registra un interesse dal Paris Saint-Germain per uno dei difensori biancocelesti, il quale sta attirando l'attenzione di diversi club di alto livello. Gila, difensore spagnolo, si prepara a essere uno dei protagonisti di questa finestra di mercato, con le sue prestazioni che hanno suscitato interesse internazionale. Ecco i dettagli e le ultime novitĂ sulle trattative in corso.

Calciomercato Lazio, si inserisce anche il Psg per un difensore biancoceleste: i dettagli e le ultime in casa biancoceleste Gila si prepara a essere uno dei protagonisti del calciomercato della Lazio, con numerosi club interessati al suo profilo. Il difensore spagnolo, considerato un pezzo pregiato della rosa biancoceleste, ha attirato l'attenzione di diverse squadre europee.

