Calciomercato Juventus i bianconeri hanno pronta l’alternativa a Osimhen | è lui il profilo su cui si affonderebbe il colpo! Il nome fa sognare i tifosi

La Juventus cerca un rinforzo in attacco e, in caso di mancato arrivo di Osimhen, punta forte su Viktor Gyokeres. Il nome dell’attaccante dello Sporting Lisboa sta facendo sognare i tifosi bianconeri, che vedono in lui l’alternativa ideale. La dirigenza è pronta a muoversi per assicurarsi un profilo di qualità, pronto a dare nuova linfa al reparto offensivo della Juventus.

Calciomercato Juventus, Osimhen non arriva? Nessun problema! La dirigenza tenterà l'affondo per quell'alternativa. Arrivano conferme per quanto riguarda l'interesse del calciomercato Juventus nei confronti di Viktor Gyokeres, attaccante di proprietà dello Sporting Lisbona che ha attirato su di sé gli occhi di diversi top club. Tra questi come riportato stamattina dalla Gazzetta dello Sport ci sarebbe anche la Vecchia Signora, che potrebbe decidere di virare con decisione su di lui nel caso in cui non si dovesse trovare un accordo con il Napoli per Osimhen.

