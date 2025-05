Calciomercato Inter si accende la pista che porta a Ricci | è derby di mercato con il Milan

L'asse di mercato tra Inter e Ricci si fa sempre più caldo, in un derby di trattative con il Milan. La dirigenza nerazzurra mostra forte interesse per il giovane centrocampista, attualmente al Torino, puntando a rinforzare il centrocampo. Con la finestra di calciomercato aperta, le discussioni si intensificano, facendo di Ricci una delle principali priorità per il futuro dei nerazzurri.

Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra è sempre più vicina a Samuele Ricci: i dettagli. La finestra di calciomercato Inter si avvicina e il nome di Samuele Ricci è sempre più al centro delle trattative della dirigenza nerazzurra. Il giovane centrocampista, attualmente in forza al Torino, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per fare il salto in una big della Serie A. Considerato da molti come il sostituto perfetto di Hakan Calhanoglu, il giovane capitano granata sta rapidamente guadagnando la reputazione di un centrocampista di grande qualità e versatilità. Non da meno, il Milan sta monitorando attentamente la situazione di Ricci... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, si accende la pista che porta a Ricci: è derby di mercato con il Milan

