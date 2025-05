Calciomercato Inter Ausilio presente a Bergamo per Atalanta-Parma | pronto l’assalto a Bonny

L'Inter non si ferma mai sul calciomercato e, con il direttore sportivo Piero Ausilio presente al Gewiss Stadium, è pronta a dare l'assalto all'attaccante del Parma, Ange-Yoan Bonny. La dirigenza nerazzurra è determinata a seguire con attenzione le prestazioni del giovane talento, segno di una strategia mirata al futuro. La sfida tra Atalanta e Parma potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro di Bonny.

