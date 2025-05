Calciomercato | dieci nuovi acquisti per la rosa amaranto Pattarello in bilico

Il calciomercato estivo si anima con dieci nuovi acquisti per la rosa amaranto, tra cui centrali difensivi, terzini, centrocampisti, esterni d’attacco e un centravanti. Pattarello è in bilico e potrebbe partire, aumentando le necessità di rinforzi. La lista della spesa è quasi completa, pronta a dare nuova benzina alla squadra e a rafforzare l’organico in vista della prossima stagione.

di Andrea Lorentini Uno o due centrali difensivi, un paio di terzini, altrettanti centrocampisti, una coppia di esterni d’attacco (tre se dovesse partire Pattarello) e un centravanti. La lista della spesa per il mercato estivo dell’ è sostanzialmente pronta. Saranno almeno una decina i volti nuovi nella rosa amaranto per la prossima stagione. Profili che dovranno contribuire al migliorare ulteriormente il livello dell’organico per permettere al cavallino di lottare per il vertice della classifica e provare a contendere la serie B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato: dieci nuovi acquisti per la rosa amaranto, Pattarello in bilico

