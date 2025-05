Calciomercato com – Venezia Empoli Lecce Parma e Verona | chi si salva e chi retrocede in Serie B? Tutte le combinazioni | Serie A

L'ultima giornata di Serie A si preannuncia scoppiettante, con Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona alle prese con la salvezza e la retrocessione in Serie B. Calciomercato.com anticipa scenari sorprendenti e combinazioni incerte, che renderanno l'esito finale decisamente incerto e appassionante. Una battaglia decisiva per determinare quale squadra rimarrà nella massima serie e quale dovrà confrontarsi con il campionato cadetto.

Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l'ultima notizia di Calciomercato.com: Venezia, Empoli, Lecce, Parma e Verona chi si salva e chi retrocede in Serie B? L'ultima giornata di campionato, dopo aver assegnato al fotofinish lo Scudetto, sarà al cardiopalma non solo per la corsa per l'ultimo posto disponibile per la prossima Champions League, ma anche per la corsa salvezza che vede coinvolte ufficialmente tutte e 5 le già citate squadre che, direttamente o tramite spareggio, potrebbero sia salvarsi che retrocedere.