Calcio Promozione | la Virtus Bisceglie si salva con un gol in rovesciata del portiere all’ultimo minuto dei tempi supplementari Santeramo retrocesso

In un epico spareggio playout di Promozione pugliese, la Virtus Bisceglie ha compiuto un miracolo nel finale: con un gol in rovesciata del portiere all’ultimo minuto dei tempi supplementari, ha ribaltato la situazione e si è salvata, mentre il Santeramo è retrocesso. Nonostante giocasse in nove a causa di doppie espulsioni, la determinazione dei padroni di casa ha scritto una pagina indimenticabile della loro storia.

Virtus Bisceglie-Santeramo, spareggio playout di Promozione pugliese. In vantaggio il Santeramo sul finale del primo tempo supplementare, ai padroni di casa basterebbe il pareggio per salvarsi. Sullo 0-1 si arriva all’ultimo minuto, per la Virtus Bisceglie che gioca in nove per doppia espulsione l’ultima disperata occasione per salvarsi arriva con i calcio d’angolo. Avanza nell’area avversaria anche il portiere biscegliese Musacco. Traversone dalla bandierina e proprio Musacco, in rovesciata, segna il gol dell’1-1 che significa salvezza per la Virtus Bisceglie. Atroce delusione per il Santeramo che retrocede in prima categoria... 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Calcio, Promozione: la Virtus Bisceglie si salva con un gol in rovesciata del portiere all’ultimo minuto dei tempi supplementari Santeramo retrocesso

