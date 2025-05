Calcio i playoff sono giallorossi | al Benelli il Ravenna fa sua la finale col Tau Altopascio

Il Ravenna conquista la finale dei playoff, superando il Tau Altopascio con un punteggio di 2-1. In una serata di grande intensità al Benelli, i bizantini aprono le danze con Onofri e, nonostante l’inaspettato pareggio degli avversari, trovano la forza di riportarsi in vantaggio nella ripresa. La vittoria, però, non assicura automaticamente il salto di categoria per la squadra di...

Il Ravenna vince la finale dei playoff piegando 2-1 il Tau Altopascio. Domenica sera i bizantini la sbloccano subito con Onofri, non accusano il colpo del pareggio ospite e trovano il trionfo nella ripresa grazie alla rete di Onofri. La vittoria degli spareggi non garantisce agli uomini di... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Calcio, i playoff sono giallorossi: al Benelli il Ravenna fa sua la finale col Tau Altopascio

Ulteriori approfondimenti disponibili online

David Lordkipanidze guida i giallorossi alla finale playoff contro il Tau Altopascio - Il mediano georgiano segna il gol decisivo contro la Pistoiese, assicurando l'accesso alla finale playoff al Benelli. Da msn.com

Roma-Eintracht Francoforte 2-0, gol e highlights. Giallorossi ai playoff di Europa League - Tre punti fondamentali per la squadra di Ranieri, che vince all'Olimpico e si qualifica ai playoff di Europa League dove affronterà Ferencvaros o Porto. E agli ottavi c'è il rischio derby con la ... Scrive sport.sky.it

Calcio, cominciano i playoff del Ravenna: sfida secca al Benelli contro la Pistoiese - I giallorossi, grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato, godranno del vantaggio del fattore campo e della possibilità di passare il turno anche in caso di parità al termine dei 120 minuti ... Si legge su today.it

Finale. Buttu e i giallorossi sono ai playoff: "Ho finito gli aggettivi per questa squadra"