Calcio a 5 annata storica per l' Athletic club Palermo | due promozioni in serie B con la squadra maschile e quella femminile

L'annata sportiva appena conclusa si è rivelata storica per l'Athletic Club Palermo, che ha festeggiato due promozioni in Serie B nel calcio a 5. La squadra maschile, guidata da coach Alfonso Miosi, e quella femminile, allenata da coach..., hanno dimostrato talento, impegno e dedizione, centrando un traguardo eccezionale nel futsal nazionale. Un successo che valorizza il lavoro e la passione di tutto il club.

E' stata una annata storica per le formazioni dell'Athletic Club Palermo che nella stessa stagione sportiva hanno centrato una doppia e meritata promozione nel futsal nazionale di serie B. Per quel che concerne sia la squadra maschile di coach Alfonso Miosi sia la compagine femminile di coach... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Calcio a 5, annata storica per l'Athletic club Palermo: due promozioni in serie B con la squadra maschile e quella femminile

Ne parlano su altre fonti

Calcio a 5, annata storica per l'Athletic club Palermo: due promozioni in serie B con la squadra maschile e quella femminile - E' stata una annata storica per le formazioni dell'Athletic Club Palermo che nella stessa stagione sportiva hanno centrato una doppia e meritata promozione nel futsal nazionale di serie B. Scrive palermotoday.it

Calcio a 5, Marco Celano e Holimpia Siracusa C5 ancora insieme - Marco Celano resta un pilastro dell’Holimpia Siracusa C5; rivivi i suoi momenti decisivi della stagione passata ... Segnala siracusanews.it

Ultimo incontro della storica annata degli azzurri che potrebbe concludersi al decimo post - Domani alle 20.30 terminerà ufficialmente la stagione della Serie BKT 2024-25 con il recupero della trentaquattresima giornata, inizialmente prevista per il lunedì in Albis e poi rinviate a causa dell ... Scrive lanazione.it

Storica doppietta dei ragazzi della Saturno calcio annata 2002 PARTE 2