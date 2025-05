Caivano Piantedosi | Modello vincente trasponibile in altri contesti

Caivano Piantedosi rappresenta un modello vincente e trasponibile in altri contesti. Con il suo progetto, si sintetizza il vero spirito di “Il coraggio di cambiare”. Dopo anni di enunciazioni, il governo Meloni ha trasformato le parole in azioni concrete, facendo di Caivano un esempio di innovazione e capacità di affrontare i problemi storici del territorio, dimostrando che il cambiamento è possibile con determinazione e visione.

“Quello che abbiamo avviato e realizzato qui sintetizza ‘ Il coraggio di cambiare ‘. Per troppo tempo si è fatta professione di volontà di affrontare i problemi storici dei nostri territori. Credo che possiamo dire a testa alta che come governo Meloni abbiamo fatto di Caivano una sperimentazione importante e abbiamo grandi progetti per fare di Caivano un modello vincente trasponibile anche in altri contesti”. Queste le parole di Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, a margine della convention di Fratelli d’Italia ‘Il coraggio di Cambiare’ organizzata a Caivano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caivano, Piantedosi: “Modello vincente trasponibile in altri contesti”

