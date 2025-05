caglio ottantenne trovato morto in un canalone dopo una notte di ricerche

Caglio, 25 maggio 2025 – Un uomo di 80 anni è stato trovato morto in un canalone dopo una notte di ricerche. Le operazioni sono iniziate ieri sera, quando è stata segnalata la sua scomparsa mentre usciva per una passeggiata nella zona di Caglio. Le squadre di soccorso hanno perlustrato l’area tutta la notte senza successo, fino al tragico ritrovamento avvenuto questa mattina.

Caglio, 25 maggio 2025 – Le sue ricerche erano iniziate ieri sera verso le 23.30, quando era arrivata la segnalazione circa il mancato rientro a casa, di un uomo di 80 anni, che era uscito per una passeggiata nella zona di Caglio. Le squadre di soccorritori hanno perlustrato la zona tutta la notte, e verso le 12.30 di oggi, il corpo ormai senza vita dell'uomo, è stato avvistato in un canalone. Per cercare di rintracciarlo prima possibile, n ell'area in cui si era quasi certamente disperso, caratterizzata da una fitta boscaglia, è stato organizzato un campo base, facendo convergere numerose forze di ricerca, coordinate dai vigili del fuoco: sono arrivate le squadre da Canzo con mezzi fuoristrada, da Como con l'Unità Comando Locale, e personale Tas, Topografia applicata al soccorso, oltre a Unità Cinofile da Monza e Pavia, e la squadra Imsi catcher dalla Direzione Regionale dei vigili del fuoco Lombardia...