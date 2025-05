Cade e muore dopo l’arrampicata | la vittima è la 32enne Elena Donca

Tragedia a San Marino: Elena Donca, 32enne di origine moldava e residente in Romagna, ha perso la vita ieri pomeriggio dopo un incidente arrivato durante un'escursione di arrampicata. La giovane è scivolata durante il rientro, cadendo fatale. Questa mattina il corpo della vittima è stato recuperato, lasciando sgomento amici e familiari.

San Marino – E’ stato recuperato questa mattina il corpo di Elena Donca, la ragazza di 32 anni morta ieri a San Marino dopo l’arrampicata con due amici. La tragedia è avvenuta ieri pomeriggio. La giovane, di origine moldava ma residente da molti anni in Romagna, sulla via del ritorno è scivolata dal sentiero che costeggia la parete della Seconda Torre di San Marino. Ieri per ore gli uomini della polizia civile di San Marino e i vigili del fuoco di Rimini hanno cercato di recuperare la salma, ma non era stato possibile a causa della zona impervia dove è avvenuta la caduta. Ricerche che sono riprese stamattina all’alba e hanno consentito di ritrovare il corpo di Elena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade e muore dopo l’arrampicata: la vittima è la 32enne Elena Donca

Contenuti che potrebbero interessarti

Anziana cade dalle scale nella Rsa, ritrovata dopo oltre un’ora. Muore in ospedale, cinque indagati

Il 21 maggio 2025 a Firenze, Liliana Calvetti, 87 anni, è tragicamente morta dopo essere caduta dalle scale nella Rsa Villa Olimpia di Bagno a Ripoli, ritrovata dopo oltre un'ora.

Operaio cade da un montacarichi e muore dopo un volo di 4 metri a Marrubiu

Un incidente mortale si è verificato a Marrubiu, Oristano, quando un operaio di 75 anni è caduto da un montacarichi durante lavori di manutenzione nello stabilimento Caseario Sepi.

Milano, fugge in moto dopo aver visto la polizia: cade e muore. Era amico di Ramy

Milano piange un’altra giovane vita perduta in incidente stradale. Dopo aver visto la polizia, un ragazzo ha tentato di fuggire in moto e, cadendo, ha perso la vita.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cade e muore dopo l’arrampicata: la vittima è la 32enne Elena Donca

Riporta ilrestodelcarlino.it: Solo questa mattina è stato possibile recuperare il corpo della ragazza. La tragedia ieri pomeriggio a San Marino: la giovane è scivolata dal sentiero dopo la scalata con due amici ...

Arrampicata in solitaria. Cade nel vuoto e muore

Scrive ilgiorno.it: è morto ieri poco dopo mezzogiorno, mentre stava facendo un’escursione nel Triangolo Lariano. L’incidente è avvenuto mentre l’uomo era impegnato in un’arrampicata in solitaria lungo una ...

Cade in un dirupo e muore dopo ore di agonia, fermato il compagno: “Ha ignorato le sue richieste di aiuto”

msn.com scrive: Dopo essere caduta in un dirupo di circa due metri, impossibilitata a muoversi, ha chiesto aiuto al compagno, mandandogli messaggi via Whatsapp e chiamandolo al telefono, ma lui avrebbe ignorato ...

Cade durante una arrampicata, muore imprenditore piacentino di 57 anni