Cade con la moto nei pressi di Bedonia soccorso con l' elicottero

Un motociclista è stato soccorso in elicottero dopo un incidente avvenuto nei pressi di Bedonia, poco dopo le 16:30. L'incidente si è verificato sulla strada che collega il rifugio del Monte Penna al Monte Chiodo. Il personale sanitario ha giudicato le ferite dell'uomo di media gravità, richiedendo l'intervento dell'elisoccorso decollato da Pavullo nel Frignano per assisterlo e trasportarlo in ospedale.

