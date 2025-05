Caccia al tesoro a Groove in palio giri sulla ruota

Da domani La Spezia diventa il campo di gara di vera caccia al tesoro. Groove Waterfront in Calata Paita lancia infatti una sfida con in palio giri gratuiti sulla ruota panoramica lì presente. L’iniziativa, ideata per salutare l’arrivo dell’estate, è aperta a tutti e per valorizzare una location, Calata Paita, inserita in una posizione cruciale della città, cuore del nuovo waterfront spezzino, in prossimità di piazza Europa, a fianco dell’approdo per i crocieristi. Dieci ticket colorati saranno nascosti in alcuni dei luoghi più iconici del centro e del waterfront. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caccia al tesoro a Groove, in palio giri sulla ruota

