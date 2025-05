Butez spiega | L’Inter non è solo fase difensiva sono solidissimi in attacco Ne ho parlato con Pavard e…

Jean Butez, portiere del Como, ha condiviso le sue impressioni sull'Inter, squadra affrontata nell'ultimo turno di Serie A. In un'intervista a Le Parisien, Butez ha sottolineato che l’Inter non è solo una corazzata difensiva, ma mostra anche una solidità notevole in attacco, come discusso con Pavard. I punti di forza dei nerazzurri emergono chiaramente da queste esperienze dirette sul campo.

Il portiere del Como, Jean Butez, ha analizzato così i punti di forza dell’Inter, squadra appena affrontata nell’ultimo turno di Serie A. Intervistato da Le Parisien, il portiere del Como, Jean Butez, ha analizzato i punti di forza dell’ Inter dopo averla appena sfidata in campionato nell’ultimo turno di Serie A. SQUADRA MOLTO DIFENSIVA? – « Penso che lo diciamo soprattutto in confronto al PSG che è molto offensivo, che vuole avere il possesso palla, che vuole essere dominante. Ma l’Inter sa anche avere ottime sequenze di gioco con la palla, fasi di possesso e di dominio. Hanno i loro momenti in cui sanno essere forti in difesa, riorganizzarsi velocemente e lasciare poco spazio, bisogna saperli aggirare, ma hanno anche dei singoli solidi che possono fare la differenza in attacco »... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Butez spiega: «L’Inter non è solo fase difensiva, sono solidissimi in attacco. Ne ho parlato con Pavard e…»

